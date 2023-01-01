Послуги телемедицини Doctor On Demand надають медичну допомогу в режимі он-лайн для невідкладної допомоги, психічного здоров’я та терапії. Потрібно звернутися до лікаря зараз? Ви потрапили в потрібне місце. Doctor On Demand пропонує цілодобову невідкладну допомогу та онлайн-запис на терапію за кілька днів. Телемедицина, якій можна довіряти.

Вебсайт: doctorondemand.com

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