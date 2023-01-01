MyMind є першою та найбільшою змішаною моделлю охорони психічного здоров’я в Ірландії, яка ставить Ірландію в авангард інновацій у галузі психічного здоров’я. MyMind надає консультації та психотерапію віч-на-віч та онлайн за участю 120 спеціалістів у сфері психічного здоров’я та різними мовами.

Вебсайт: mymind.org

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