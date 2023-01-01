My HealtheVet

Управління охорони здоров'я ветеранів є найбільшою інтегрованою системою охорони здоров'я в Сполучених Штатах.

Вебсайт: myhealth.va.gov

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