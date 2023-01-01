Місія «Божевільні в Америці» полягає в тому, щоб служити каталізатором для переосмислення психіатричної допомоги в Сполучених Штатах (та за кордоном).

Вебсайт: madinamerica.com

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «Mad in America». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.