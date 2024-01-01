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Batimatech — це некомерційна організація (NPO), яка діє як каталізатор будівельної, технологічної та сталої спільноти, місія якої полягає в сприянні інноваціям, співпраці, гнучкості та інтеграції найкращих цифрових рішень у бізнес-екосистему та установи Batimatech.

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Вебсайт: batimatech.com

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