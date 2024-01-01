Workcube Catalyst — це найбільший, найновіший і найкращий продукт для корпоративного програмного забезпечення в сучасному світі. У Workcube Catalyst є бізнес-моделі та творчі підходи, спеціально розроблені, щоб допомогти вам краще керувати та організовувати свій бізнес. Workcube Catalyst надає вам найповніші функції програмного забезпечення для керування підприємством у хмарному середовищі. Workcube Catalyst розроблено з цілісної точки зору. Ви можете знайти всі функції ERP, CRM, управління людськими ресурсами, управління проектами, управління фізичними активами, управління вмістом, функції управління B2B, B2C, а також інструменти співпраці та комунікації в інтегрованому та єдиному вигляді. Ви починаєте з того, що вам потрібно сьогодні, і продовжуєте додавати нові функції та модулі відповідно до мінливих потреб вашого бізнесу. Workcube Catalyst на 100% базується на Інтернеті та працює на хмарній архітектурі. Ви можете використовувати Workcube Catalyst або через щомісячну плату за підписку на основі користувачів, або за допомогою локальної ліцензії на необмежену кількість користувачів для вашого сервера. Співробітники, ділові партнери та клієнти отримують безпечний доступ до системи за допомогою комп’ютера, планшета чи смартфона без необхідності встановлення будь-яких програм. Вони виконують свою роботу, спілкуються і співпрацюють один з одним. На відміну від традиційних впровадження ERP, які тривають місяцями або навіть роками, достатньо короткого навчання, щоб Workcube Catalyst запрацював у вашій компанії. Workcube Catalyst дає змогу використовувати програмне забезпечення, не залежачи від третіх сторін, завдяки наборам інструментів, які входять до складу Workcube Catalyst. Завдяки веб-сервісам і інструментам інтеграції Workcube Catalyst безпечно обмінюється даними з іншими програмами. Існують логістичні компанії, банки та програми електронного урядування, які можна безпосередньо інтегрувати. Відкрита структура дозволяє Workcube Catalyst інтегрувати багато популярних програм, таких як MS Exchange, Google, Office Live, Facebook, Twitter, Alibaba, Amazon і eBay.

Вебсайт: workcube.com

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