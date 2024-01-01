Unit4 – це компанія, що займається розробкою програмного забезпечення, яка розробляє та постачає корпоративне програмне забезпечення та ERP-додатки, а також відповідні професійні послуги для працівників організацій, що надають послуги, з особливим акцентом на професійні послуги, освіту, державні послуги та некомерційні сектори. Вона має дочірні компанії та офіси в 23 країнах Європи, Північної Америки, Азіатсько-Тихоокеанського регіону та Африки. Компанія найбільш відома своїм пакетом People Experience Suite, включаючи Unit4 ERP, Unit4 Financials, Unit4 FP&A та Unit4 Talent Management. У 2015 році Unit4 оголосила про партнерство з Microsoft для створення автономних бізнес-додатків у хмарі Microsoft Azure. Програмне забезпечення Unit4 доступне як у хмарі, так і в локальних налаштуваннях, а підтримка для локальних пристроїв закінчується в грудні 2024 року. У 2020 році компанія запустила програму Global Channel Partner Program, щоб допомогти партнерам у впровадженні програмного забезпечення Unit4. Рішення наступного покоління для планування корпоративних ресурсів (ERP) Unit4 забезпечують роботу багатьох світових організацій середнього бізнесу, об’єднуючи можливості відділу фінансів, закупівель, управління проектами, персоналу та FP&A для обміну інформацією в режимі реального часу та надання більшої інформації, щоб допомогти організації стають більш ефективними.

Вебсайт: unit4.com

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «Unit4». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.