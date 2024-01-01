Корпорація Майкрософт оголосила про випуск Microsoft Entra, який включає в себе всі можливості ідентифікації та доступу Microsoft. Сімейство Entra включає Microsoft Azure Active Directory (Azure AD), а також дві нові категорії продуктів: Cloud Infrastructure Entitlement Management (CIEM) і децентралізовану ідентифікацію. Продукти сімейства Entra допоможуть забезпечити безпечний доступ до всього для всіх, забезпечуючи керування ідентифікацією та доступом, керування правами доступу до хмарної інфраструктури та перевірку особи. Microsoft Entra перевірятиме всі типи ідентифікаційних даних і захищатиме, керуватиме та регулюватиме їхній доступ до будь-якого ресурсу. Нова сімейство продуктів Microsoft Entra: * Захистіть доступ до будь-якої програми чи ресурсу для будь-якого користувача. * Захистіть і перевірте кожну особу в гібридних і багатохмарних середовищах. * Знаходьте та керуйте дозволами в багатохмарних середовищах. * Спростіть роботу користувача завдяки інтелектуальним рішенням щодо доступу в режимі реального часу.

Вебсайт: entra.microsoft.com

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