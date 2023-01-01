Microsoft Intune — це хмарна уніфікована служба керування кінцевими точками Microsoft для корпоративних пристроїв і пристроїв BYOD. Він розширює деякі «локальні» функції Microsoft Endpoint Configuration Manager до хмари Microsoft Azure.

Вебсайт: microsoft.com

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «Microsoft Intune». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.