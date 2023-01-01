WebCatalog
Microsoft Intune

Microsoft Intune

microsoft.com

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Microsoft Intune — це хмарна уніфікована служба керування кінцевими точками Microsoft для корпоративних пристроїв і пристроїв BYOD. Він розширює деякі «локальні» функції Microsoft Endpoint Configuration Manager до хмари Microsoft Azure.

Вебсайт: microsoft.com

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