Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «Microsoft Advertising» у WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Microsoft Advertising (раніше Bing Ads, Microsoft adCenter і MSN adCenter) — це служба, яка надає рекламу з платою за клік як на Bing, так і на Yahoo! пошукові системи. Станом на червень 2015 року Bing Ads займає 33% ринку США.

Вебсайт: microsoft.com

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