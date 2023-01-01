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Microsoft Advertising

Microsoft Advertising

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Microsoft Advertising (раніше Bing Ads, Microsoft adCenter і MSN adCenter) — це служба, яка надає рекламу з платою за клік як на Bing, так і на Yahoo! пошукові системи. Станом на червень 2015 року Bing Ads займає 33% ринку США.

Вебсайт: microsoft.com

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