WebCatalog
Azure Active Directory

Azure Active Directory

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Вебсайт: azure.microsoft.com

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «Azure Active Directory» у WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Служба корпоративної ідентифікації Azure Active Directory (Azure AD) забезпечує єдиний вхід і багатофакторну автентифікацію, щоб допомогти захистити ваших користувачів від 99,9 відсотків атак кібербезпеки.

Вебсайт: azure.microsoft.com

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «Azure Active Directory». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.

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