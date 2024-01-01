Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «Projectworks» у WebCatalog Desktop для Mac, Windows, Linux.

Projectworks — це платформа для управління бізнесом, розроблена для того, щоб допомогти компаніям, які надають професійні та креативні послуги, краще керувати своїми організаціями в сферах управління проектами, фінансуванням проектів і управління персоналом. Наші основні функції включають забезпечення ресурсами, прогнозування, виставлення рахунків, табелі обліку робочого часу, витрати, управління проектами, запис проектів і бронювання відпусток. Projectworks розроблено спеціально для програмних фірм, архітекторів, інженерів і консультантів з управління.

Вебсайт: projectworks.io

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «Projectworks». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.