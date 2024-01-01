Projectworks

Projectworks

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Вебсайт: projectworks.io

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Projectworks — це платформа для управління бізнесом, розроблена для того, щоб допомогти компаніям, які надають професійні та креативні послуги, краще керувати своїми організаціями в сферах управління проектами, фінансуванням проектів і управління персоналом. Наші основні функції включають забезпечення ресурсами, прогнозування, виставлення рахунків, табелі обліку робочого часу, витрати, управління проектами, запис проектів і бронювання відпусток. Projectworks розроблено спеціально для програмних фірм, архітекторів, інженерів і консультантів з управління.
Категорії:
Business
Програмне забезпечення для управління проектами

Вебсайт: projectworks.io

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «Projectworks». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.

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