Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «missionX» у WebCatalog Desktop для Mac, Windows, Linux.

Mission-X — це комплексна система управління проектами наступного покоління, яка оптимізує та автоматизує кожен аспект бізнесу, керованого проектами. Від пропозицій, планування, складання бюджету, ресурсів, відстеження робочого часу та відпусток і навіть виставлення рахунків і фінансів Mission-X може масштабуватися від однієї особи в одному проекті до управління десятками тисяч проектів для таких компаній, як Grant Thornton

Вебсайт: missionx.ai

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