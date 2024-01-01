missionX

missionX

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Вебсайт: missionx.ai

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Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Mission-X — це комплексна система управління проектами наступного покоління, яка оптимізує та автоматизує кожен аспект бізнесу, керованого проектами. Від пропозицій, планування, складання бюджету, ресурсів, відстеження робочого часу та відпусток і навіть виставлення рахунків і фінансів Mission-X може масштабуватися від однієї особи в одному проекті до управління десятками тисяч проектів для таких компаній, як Grant Thornton
Категорії:
Business
Програмне забезпечення для управління проектами

Вебсайт: missionx.ai

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «missionX». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.

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