Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «PeppyBooks» у WebCatalog Desktop для Mac, Windows, Linux.

PeppyBooks — це програмне забезпечення для бухгалтерського обліку, інвентаризації та керування замовленнями на основі SaaS для компаній B2B, B2C, D2C із інтегрованою CRM та програмним забезпеченням для керування проектами. Компанія пропонує хмарне програмне забезпечення ERP від ​​замовлення до оплати та пропозиції до управління грошовими потоками з повними функціями AP & AR і потужними звітами BI. Штаб-квартира компанії розташована в Бенгалуру з місцевими представництвами у Вілмінгтоні та Сінгапурі.

Вебсайт: peppybooks.com

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