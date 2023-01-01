Хмарна ERP-система наступного покоління Xledgers оптимізує процеси бухгалтерського обліку за рахунок автоматизації процесів AP, AR і касирів. Його зосередженість на автоматизації та інтелектуальному зборі даних дає змогу звітувати в режимі реального часу, видатний управлінський нагляд і швидше приймати рішення. Xledger — це справжнє хмарне рішення SaaS. Завдяки багатокористувацькому рішенню всі наші клієнти розміщуються лише на одному базовому екземплярі програмного забезпечення, що забезпечує миттєве оновлення та низьку загальну вартість володіння.

Вебсайт: xledger.net

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