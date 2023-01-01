WebCatalog
Shyftplan

Shyftplan

shyftplan.com

Користуватися вебзастосунком

Ще не встановили WebCatalog? Завантажте WebCatalog.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «Shyftplan» у WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Закріпляйте вебзастосунки у рядку меню (області сповіщень) для швидкого доступу за комбінаціями клавіш.

Можна встановити застосунок як поштовий клієнт за замовчуванням, впорядковувати вікна, керувати сповіщеннями й не лише!

Використовуйте паролі або Touch ID для блокування застосунків, коли ви не за комп'ютером.

Блокуйте рекламу, закрийте трекерам доступ до ваших персональних даних і пришвидшуйте роботу вебсайтів.

Shyftplan допомагає компаніям прискорити складні робочі процеси в складному плануванні змін за допомогою автоматизованих процесів у нашому інтелектуальному хмарному рішенні.

Вебсайт: shyftplan.com

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «Shyftplan». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.

Вам також може сподобатися

YouCruit

YouCruit

youcruit.com

Xledger

Xledger

xledger.net

SwarmHr

SwarmHr

swarmhr.com

Pereless

Pereless

power.pereless.com

Talsuite

Talsuite

talsuite.com

Comeet

Comeet

comeet.co

Smart Workforce

Smart Workforce

smartworkforce.co.uk

Tenant Turner

Tenant Turner

tenantturner.com

Sling

Sling

getsling.com

Ordoro

Ordoro

ordoro.com

Aladtec

Aladtec

aladtec.com

Usage AI

Usage AI

usage.ai

    Продукт

    Підтримка

    Компанія

    Юридична інформація

    X (Twitter) Facebook LinkedinYouTube
    WebCatalog is part of the WebCatalog family of products:
    WebCatalog
    WebCatalog
    Switchbar
    Switchbar

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    Ми використовуємо файли cookie, щоб підтримувати й покращувати наші вебсайти. Користуючись нашими сайтами, ви даєте згоду на використання файлів cookie.

    Політика конфіденційності