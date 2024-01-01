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ERPNext — це безкоштовне інтегроване програмне забезпечення для планування ресурсів підприємства (ERP) з відкритим вихідним кодом, розроблене індійською компанією Frappe Technologies Pvt. Ltd. Він побудований на базі даних MariaDB з використанням Frappe, серверної системи на основі Python.
ERPNext — це загальне програмне забезпечення ERP, яке використовується виробниками, дистриб’юторами та сервісними компаніями. Він включає такі модулі, як бухгалтерський облік, CRM, продажі, закупівлі, веб-сайт, електронна комерція, точка продажу, виробництво, склад, управління проектами, інвентаризація та послуги. Крім того, він має спеціальні модулі, такі як школи, охорона здоров’я, сільське господарство та некомерційні організації.
ERPNext є альтернативою NetSuite і QAD і схожий за функціями на Odoo (раніше OpenERP), Tryton і Openbravo. Gartner включив ERPNext до списку ERP FrontRunners List як Pacesetters.
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