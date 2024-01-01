Tellma ERP — це наступне покоління ERP-рішень для підприємств. Створено для забезпечення гнучкості, економічності та продуктивності для обробки робочих навантажень даних корпоративного рівня. Tellma ERP – це продукт багаторічних досліджень і розробок, це революційне рішення, яке вирішило найскладнішу проблему в галузі: як розробити ERP-систему, яка може впоратися з величезним робочим навантаженням даних підприємств рівня 2, а також інших їхні індивідуальні бізнес-правила, вимоги та процеси, не збільшуючи витрати на впровадження. Завдяки Tellma ERP користувачі користуються перевагами останніх тенденцій у сучасних веб-стандартах, технологіях баз даних і архітектурі програмного забезпечення, люб’язно створених Microsoft і Google. Tellma ERP використовує шаблони, такі як односторінкові програми (SPA), прогресивні веб-програми та кешування сервіс-воркерів, щоб забезпечити миттєвий час запуску та плавну навігацію. Tellma ERP досягає відмінних результатів за інструментом порівняльного аналізу Google Lighthouse для веб-сайтів, перевершуючи інші програми ERP, такі як Odoo, ERPNext і Microsoft Dynamics. Tellma ERP пропонує поетапне впровадження та гнучкі варіанти розгортання, включаючи модель хостингу SaaS від найкращого у своєму класі хмарного провайдера Microsoft Azure. Tellma ERP також можна самостійно розмістити як у хмарі, так і на сервері локальної мережі. Незалежно від стратегії організації, Tellma може підібрати відповідний варіант.

Вебсайт: tellma.com

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