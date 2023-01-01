Програмне забезпечення ERP і CRM з відкритим вихідним кодом на основі веб-сайту для керування професійною діяльністю або діяльністю фундації (малого та середнього бізнесу, фрілансерів або великих компаній): пропозиції чи комерційні пропозиції, рахунки-фактури, продукти, контакти, порядок денний, замовлення, покупки, запаси, електронні листи, CMS, POS

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