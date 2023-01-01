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SOOS

SOOS

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Вебсайт: soos.io

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Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Платформа управління безпекою програми Безпека додатків у вашій організації має бути не просто контрольним списком. ASPM від SOOS — це динамічний комплексний підхід до захисту вашої інфраструктури додатків від уразливостей протягом життєвого циклу розробки програмного забезпечення (SDLC) і живих розгортань. Усе в одній панелі керування.

Вебсайт: soos.io

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