Підхід, орієнтований на проектування, застосовується до або на ранній стадії розробки API, і початковим результатом цього підходу є визначення API, яке читається людиною та машиною. Оскільки дуже важливо зосередитися на безпеці API із самого початку, RestCase аналізує визначення API на наявність проблем із безпекою та інших вразливостей.

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