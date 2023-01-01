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IndustryWeek

IndustryWeek

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Вебсайт: industryweek.com

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IndustryWeek є провідним онлайн-джерелом новин та інформації про виробництво, лідерство, безперервне вдосконалення, управління талантами та інші питання, важливі для галузі.

Вебсайт: industryweek.com

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «IndustryWeek». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.

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