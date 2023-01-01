WebCatalog
Slashdot

Slashdot

slashdot.org

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Slashdot: новини для ботанів, важливі речі. Актуальне джерело новин, пов’язаних із технологіями, з великим ухилом у питаннях Linux і відкритого коду.

Вебсайт: slashdot.org

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