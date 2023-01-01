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It’s FOSS

It’s FOSS

itsfoss.com

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Використовуйте паролі або Touch ID для блокування застосунків, коли ви не за комп'ютером.

Блокуйте рекламу, закрийте трекерам доступ до ваших персональних даних і пришвидшуйте роботу вебсайтів.

Це FOSS — це відзначений нагородами веб-портал, який фокусується на Open Source загалом і Linux зокрема.

Вебсайт: itsfoss.com

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «It’s FOSS». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.

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