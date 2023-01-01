WebCatalog
DistroWatch

DistroWatch

distrowatch.com

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DistroWatch — це веб-сайт, який надає новини, рейтинг відвідуваності сторінок розповсюдження та іншу загальну інформацію про різні дистрибутиви Linux, а також про інші безкоштовні програмні/відкриті Unix-подібні операційні системи.

Вебсайт: distrowatch.com

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «DistroWatch». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.

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