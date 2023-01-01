Penpot — це перша платформа для проектування та прототипування з відкритим вихідним кодом, призначена для міждоменних команд. Penpot не залежить від операційних систем і працює з відкритими веб-стандартами (SVG). Для всіх і за підтримки спільноти.

Вебсайт: penpot.app

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