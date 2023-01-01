WebCatalog
Penpot

Penpot

penpot.app

Користуватися вебзастосунком

Ще не встановили WebCatalog? Завантажте WebCatalog.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «Penpot» у WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Закріпляйте вебзастосунки у рядку меню (області сповіщень) для швидкого доступу за комбінаціями клавіш.

Можна встановити застосунок як поштовий клієнт за замовчуванням, впорядковувати вікна, керувати сповіщеннями й не лише!

Використовуйте паролі або Touch ID для блокування застосунків, коли ви не за комп'ютером.

Блокуйте рекламу, закрийте трекерам доступ до ваших персональних даних і пришвидшуйте роботу вебсайтів.

Penpot — це перша платформа для проектування та прототипування з відкритим вихідним кодом, призначена для міждоменних команд. Penpot не залежить від операційних систем і працює з відкритими веб-стандартами (SVG). Для всіх і за підтримки спільноти.

Вебсайт: penpot.app

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «Penpot». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.

Вам також може сподобатися

Boxy SVG

Boxy SVG

boxy-svg.com

Mockplus

Mockplus

mockplus.com

Sketch Web

Sketch Web

sketch.com

Aave

Aave

aave.com

DistroWatch

DistroWatch

distrowatch.com

CHUMS

CHUMS

chums.org

Stacks

Stacks

stacks.rocks

Interplay

Interplay

interplayapp.com

Level Learning

Level Learning

levellearning.com

Sympli

Sympli

sympli.io

Plural

Plural

plural.sh

Vecta

Vecta

vecta.io

    Продукт

    Підтримка

    Компанія

    Юридична інформація

    X (Twitter) Facebook LinkedinYouTube
    WebCatalog is part of the WebCatalog family of products:
    WebCatalog
    WebCatalog
    Switchbar
    Switchbar

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    Ми використовуємо файли cookie, щоб підтримувати й покращувати наші вебсайти. Користуючись нашими сайтами, ви даєте згоду на використання файлів cookie.

    Політика конфіденційності