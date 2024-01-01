Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «Superagent» у WebCatalog Desktop для Mac, Windows, Linux.

Superagent is an open-source platform for custom AI-agents that do web research. Companies use us to do better sales, marketing, and project management. The agents can reason, browse the web, and access your files. It's open-source, and it's designed for everyone - not just AI experts.

Вебсайт: superagent.sh

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