WebCatalog
HowtoForge

HowtoForge

howtoforge.com

Користуватися вебзастосунком

Ще не встановили WebCatalog? Завантажте WebCatalog.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «HowtoForge» у WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Закріпляйте вебзастосунки у рядку меню (області сповіщень) для швидкого доступу за комбінаціями клавіш.

Можна встановити застосунок як поштовий клієнт за замовчуванням, впорядковувати вікна, керувати сповіщеннями й не лише!

Використовуйте паролі або Touch ID для блокування застосунків, коли ви не за комп'ютером.

Блокуйте рекламу, закрийте трекерам доступ до ваших персональних даних і пришвидшуйте роботу вебсайтів.

HowtoForge надає зручні посібники для Linux. Якщо ви написали підручник для Linux, яким хочете поділитися, ви можете зробити його внесок. Якщо ви хочете обговорити проблеми, пов’язані з Linux, ви можете скористатися нашим форумом.

Вебсайт: howtoforge.com

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «HowtoForge». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.

Вам також може сподобатися

Electric Bike Forums

Electric Bike Forums

electricbikereview.com

Javatpoint

Javatpoint

javatpoint.com

Linux Survival

Linux Survival

linuxsurvival.com

PragmaticLinux

PragmaticLinux

pragmaticlinux.com

Tecmint

Tecmint

tecmint.com

Programiz

Programiz

programiz.com

Linuxize

Linuxize

linuxize.com

ToyotaNation

ToyotaNation

toyotanation.com

SongMeanings

SongMeanings

songmeanings.com

Solscan

Solscan

solscan.io

EasyPolls

EasyPolls

easypolls.net

Yaay

Yaay

yaay.com.tr

    Продукт

    Підтримка

    Компанія

    Юридична інформація

    X (Twitter) Facebook LinkedinYouTube
    WebCatalog is part of the WebCatalog family of products:
    WebCatalog
    WebCatalog
    Switchbar
    Switchbar

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    Ми використовуємо файли cookie, щоб підтримувати й покращувати наші вебсайти. Користуючись нашими сайтами, ви даєте згоду на використання файлів cookie.

    Політика конфіденційності