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Paypro

Paypro

payentry.com

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Наше рішення для залучення талантів допомагає вашій організації шукати, відстежувати та оцінювати якісні таланти, щоб ви могли ефективніше та економічно ефективніше формувати залучену, високоефективну робочу силу. Це потужне рішення автоматизує та оптимізує процеси найму та найму для підтримки безпаперового середовища управління людським капіталом (HCM). Це забезпечує позитивний досвід кандидата, який полегшує кандидатам надавати інформацію, шукати роботу та подавати заявки онлайн.

Вебсайт: payentry.com

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