SeenToHire — це програмне забезпечення для працевлаштування та пошуку талантів, яке пропонує інноваційні підходи до подання заявок на роботу та пошуку нових талантів. Залучення до процесу неупередженого найму.

Вебсайт: seentohire.com

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «SeenToHire». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.