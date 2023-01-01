WebCatalog
LazyApply

LazyApply

lazyapply.com

Користуватися вебзастосунком

Ще не встановили WebCatalog? Завантажте WebCatalog.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «LazyApply» у WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Закріпляйте вебзастосунки у рядку меню (області сповіщень) для швидкого доступу за комбінаціями клавіш.

Можна встановити застосунок як поштовий клієнт за замовчуванням, впорядковувати вікна, керувати сповіщеннями й не лише!

Використовуйте паролі або Touch ID для блокування застосунків, коли ви не за комп'ютером.

Блокуйте рекламу, закрийте трекерам доступ до ваших персональних даних і пришвидшуйте роботу вебсайтів.

Автоматизуйте процес подання заявки на роботу. Наш інструмент пошуку вакансій зі штучним інтелектом автоматично застосовується до всіх вакансій на таких платформах, як Linkedin, Indeed і Ziprecruiter, використовуючи Job GPT.

Вебсайт: lazyapply.com

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «LazyApply». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.

Вам також може сподобатися

Jobbio

Jobbio

jobbio.com

Huntr

Huntr

huntr.co

WellyBox

WellyBox

wellybox.com

Ninja Gig

Ninja Gig

ninjagig.com

Indeed

Indeed

indeed.com

Nextal

Nextal

nextal.com

SeenToHire

SeenToHire

seentohire.com

Vollna

Vollna

vollna.com

Job Today

Job Today

jobtoday.com

Feedbird

Feedbird

feedbird.io

Snagajob

Snagajob

snagajob.com

Talsuite

Talsuite

talsuite.com

    Продукт

    Підтримка

    Компанія

    Юридична інформація

    X (Twitter) Facebook LinkedinYouTube
    WebCatalog is part of the WebCatalog family of products:
    WebCatalog
    WebCatalog
    Switchbar
    Switchbar

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    Ми використовуємо файли cookie, щоб підтримувати й покращувати наші вебсайти. Користуючись нашими сайтами, ви даєте згоду на використання файлів cookie.

    Політика конфіденційності