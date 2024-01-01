Pelcro

Pelcro

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Вебсайт: get.pelcro.com

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Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Pelcro — це комплексна платформа для керування підпискою та членством. Комплексна платформа самообслуговування, яка не потребує коду, але має всі інструменти розробки для забезпечення максимальної гнучкості. Найпопулярніші функції Pelcro: - Легко створюйте підписки та продукти електронної комерції в одному місці - Легко створюйте обмежені платні екрани, вибирайте, який вміст або функції мають бути за платними стінами - Використовуйте розширене націлювання, щоб персоналізувати мову та валюту на основі місцезнаходження вашого користувача - Створюйте та налаштуйте взаємодію з користувачем на основі свого бренду - Швидкий досвід оплати за допомогою Google Pay, Apple Pay і PayPal - Керуйте користувачами за допомогою CRM або дозволяйте їм вносити зміни з панелі самообслуговування - Налаштуйте та автоматизуйте процес оплати, моделі ціноутворення , і потік користувачів на основі ваших уподобань - Експорт аналітичних звітів, включаючи валовий дохід, нові підписки - Ми пропонуємо цілодобову технічну підтримку Відвідайте Pelcro.com, щоб надіслати запит на демонстрацію або отримати 14-денну БЕЗКОШТОВНУ пробну версію.
Категорії:
Business
Програмне забезпечення для керування підпискою

Вебсайт: get.pelcro.com

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «Pelcro». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.

Альтернативи

Patreon

Patreon

patreon.com

Stripe

Stripe

stripe.com

Pabbly

Pabbly

pabbly.com

Zoho Billing

Zoho Billing

zoho.com

2Checkout

2Checkout

2checkout.com

Sage Intacct

Sage Intacct

intacct.com

FastSpring

FastSpring

fastspring.com

SendOwl

SendOwl

sendowl.com

PayKickstart

PayKickstart

paykickstart.com

Younium

Younium

younium.com

Yotpo

Yotpo

yotpo.com

Paddle

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