Pelcro — це комплексна платформа для керування підпискою та членством. Комплексна платформа самообслуговування, яка не потребує коду, але має всі інструменти розробки для забезпечення максимальної гнучкості. Найпопулярніші функції Pelcro: - Легко створюйте підписки та продукти електронної комерції в одному місці - Легко створюйте обмежені платні екрани, вибирайте, який вміст або функції мають бути за платними стінами - Використовуйте розширене націлювання, щоб персоналізувати мову та валюту на основі місцезнаходження вашого користувача - Створюйте та налаштуйте взаємодію з користувачем на основі свого бренду - Швидкий досвід оплати за допомогою Google Pay, Apple Pay і PayPal - Керуйте користувачами за допомогою CRM або дозволяйте їм вносити зміни з панелі самообслуговування - Налаштуйте та автоматизуйте процес оплати, моделі ціноутворення , і потік користувачів на основі ваших уподобань - Експорт аналітичних звітів, включаючи валовий дохід, нові підписки - Ми пропонуємо цілодобову технічну підтримку Відвідайте Pelcro.com, щоб надіслати запит на демонстрацію або отримати 14-денну БЕЗКОШТОВНУ пробну версію.

Вебсайт: get.pelcro.com

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