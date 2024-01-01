Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «Rvvup» у WebCatalog Desktop для Mac, Windows, Linux.

Rvvup — це багатоканальна платіжна платформа Payments 3.0, яка забезпечує нові відкриті банківські послуги та платежі в цифровій валюті в режимі реального часу, а також картки, PayPal, Apple Pay і BNPL — бізнес, що готовий до майбутнього, з простою інтеграцією, миттєвим розрахунком, збільшенням конверсії та нижчими комісіями.

Вебсайт: rvvup.com

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