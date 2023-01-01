Lemon Squeezy — це універсальна платформа для ведення вашого бізнесу SaaS. Платежі, підписки, глобальне дотримання податкового законодавства, запобігання шахрайству, мультивалютна підтримка, невдале відновлення платежу, інтеграція PayPal тощо. Ми полегшуємо ведення вашого бізнесу з програмного забезпечення.

Вебсайт: lemonsqueezy.com

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «Lemon Squeezy». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.