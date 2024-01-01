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Платформи електронної комерції - Найпопулярніші застосунки

Платформа електронної комерції служить комплексним програмним рішенням, яке дозволяє компаніям контролювати всі аспекти онлайн-продажів продуктів або послуг. Створюючи централізований цифровий хаб, ці платформи полегшують керування даними про продукти та клієнтів. Це дає можливість компаніям електронної комерції обробляти інформацію про продукт, адаптувати вміст і макет магазину, а також полегшувати онлайн-транзакції та платежі. Хоча в основному пристосовані для продажів B2C, деякі постачальники пропонують також версії B2B. Спочатку зосереджені на продажу фізичних продуктів, сучасні платформи електронної комерції все більше включають функції для цифрових продуктів, що продаються за моделями підписки. Таке програмне забезпечення можна застосовувати в усіх відділах компанії, що займається онлайн-торгівлею, але особливо корисно для відділів продажів, управління продуктами та маркетингу.

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Shopify

Shopify

shopify.com

Shopify Inc. — це канадська багатонаціональна компанія електронної комерції зі штаб-квартирою в Оттаві, Онтаріо. Це також назва його власної платформи електронної комерції для онлайн-магазинів і систем роздрібних торгових точок. Shopify пропонує онлайн-продавцям набір послуг, «включаючи платежі, мар...

Wix

Wix

wix.com

Wix.com Ltd. (Іврит: וויקס.קום‎) — ізраїльська компанія-розробник програмного забезпечення, яка надає послуги веб-розробки на основі хмари. Він дозволяє користувачам створювати веб-сайти HTML5 і мобільні сайти за допомогою онлайн-інструментів перетягування. Разом зі штаб-квартирою та іншими офісами ...

WooCommerce

WooCommerce

woocommerce.com

Продавайте онлайн за допомогою повністю настроюваної електронної комерційної платформи з відкритим кодом, створеної для WordPress.

Ecwid

Ecwid

ecwid.com

Кошик електронної комерції Ecwid швидкий і простий у використанні! Налаштуйте свій безкоштовний онлайн-магазин для WordPress, Drupal, Facebook тощо! Почніть продавати онлайн з Ecwid.

Dukaan

Dukaan

mydukaan.io

Платформа електронної комерції для зростаючого бізнесу. Запустіть, масштабуйте та керуйте своїм бізнесом за допомогою комплексної комерційної платформи Dukaan.

Zoho Commerce

Zoho Commerce

zoho.com

Zoho Commerce містить усі інструменти, необхідні для створення веб-сайту, прийому замовлень, відстеження запасів, обробки платежів, керування доставкою, просування вашого бренду та аналізу ваших даних.

Sage Accounting

Sage Accounting

sage.com

Sage Business Cloud. Бухгалтерський облік, фінанси та нарахування заробітної плати. Малі підприємства. облік значок. Бухгалтерський облік. Рідна хмарна бухгалтерська програма для малого бізнесу.

BigCommerce

BigCommerce

bigcommerce.com

BigCommerce — це платформа електронної комерції, що зареєстрована на NASDAQ і надає роздрібним торговцям послуги програмного забезпечення як послуги. Платформа компанії включає створення інтернет-магазину, пошукову оптимізацію, хостинг, маркетинг і безпеку для малого та середнього бізнесу.

Optimizely

Optimizely

optimizely.com

Optimize — це американська компанія, яка створює прогресивне програмне забезпечення для доставки та експериментів для інших компаній. Технологія платформи Optimizely забезпечує A/B-тестування та інструменти багатоваріантного тестування, персоналізацію веб-сайту та можливості перемикання функцій. Шта...

Sellix

Sellix

sellix.io

Sellix — це найпростіший спосіб продавати цифрові товари онлайн. Продайте програмне забезпечення, послуги на вимогу та членство за лічені хвилини.

2Checkout

2Checkout

2checkout.com

Приймайте платежі онлайн, будь-коли та будь-де. 2Checkout.com — це служба обробки онлайн-платежів, яка допомагає приймати кредитні картки, PayPal і дебетові картки.

Sellpass

Sellpass

auth.sellpass.io

Продавайте цифрові продукти з комісією 0%. Sellpass — це комплексна платформа для запуску, ведення та розвитку цифрового бізнесу — від програмного забезпечення до спільнот і всього іншого.

Lemon Squeezy

Lemon Squeezy

lemonsqueezy.com

Lemon Squeezy — це універсальна платформа для ведення вашого бізнесу SaaS. Платежі, підписки, глобальне дотримання податкового законодавства, запобігання шахрайству, мультивалютна підтримка, невдале відновлення платежу, інтеграція PayPal тощо. Ми полегшуємо ведення вашого бізнесу з програмного забез...

FastSpring

FastSpring

fastspring.com

FastSpring — це компанія, що займається продажем програмного забезпечення як послуги (SaaS), яка пропонує повну платформу електронної комерції для компаній, які продають програмне забезпечення та інші онлайн-цифрові продукти.

Pepperi

Pepperi

pepperi.com

Перець | Уніфікована платформа B2B Commerce & Mobile Sales App

SendOwl

SendOwl

sendowl.com

SendOwl дозволяє вам легко продавати цифрові продукти безпосередньо вашій аудиторії з вашого блогу, соціальних мереж або будь-де, де ви можете вставити посилання

PayKickstart

PayKickstart

paykickstart.com

Зростання доходу та партнерська платформа PayKickstart — це найповніше рішення для перевірки, регулярного виставлення рахунків, управління афілійованими особами та утримання на ринку з глобальними можливостями. Це як розширення ваших відділів бухгалтерії, продуктів/розробників і маркетингу.

Vendasta

Vendasta

vendasta.com

Найпростіший спосіб продавати цифрові рішення під власним брендом. Vendasta — це біла платформа для компаній, які надають цифрові рішення малому та середньому бізнесу.

SAP

SAP

sap.com

У SAP ми прагнемо покращити світ і покращити життя людей. Ми обіцяємо впроваджувати інновації, щоб допомогти нашим клієнтам працювати якнайкраще. SAP прагне допомогти кожному клієнту стати найкращим бізнесом. Ми розробляємо рішення, які стимулюють інновації, сприяють рівності та розповсюджують можли...

Shift4Shop

Shift4Shop

shift4shop.com

Що таке програмне забезпечення електронної комерції? І як вибрати правильне програмне забезпечення для електронної комерції, щоб побудувати свій онлайн-бізнес і запустити успішний веб-сайт

Sellfy

Sellfy

sellfy.com

Продавайте свої продукти без проблем. Проста у використанні електронна комерція для творців. Продавайте сувеніри або цифрові продукти — усе з одного місця.

ReadyCloud

ReadyCloud

readycloud.com

ReadyCloud — це пакет для доставки, повернення та CRM, створений для електронної комерції.

Envoice

Envoice

envoice.eu

Отримання даних із ваших рахунків-фактур і квитанцій нарешті автоматизовано. Ми надаємо повне рішення для звітності про витрати та управління закупівлями для малого та середнього бізнесу та практик. Елементи точно записуються та плавно публікуються у вашому обліковому програмному забезпеченні.

Volusion

Volusion

volusion.com

Створіть свій інтернет-магазин із БЕЗКОШТОВНОЮ 14-денною пробною версією нашого відзначеного нагородами програмного забезпечення електронної комерції. Продається в 4 рази більше, ніж інші розміщені кошики для покупок!

Kibo

Kibo

kibocommerce.com

Kibo надає уніфіковані комерційні рішення, на які ви можете розраховувати для електронної комерції B2C і B2B, керування замовленнями, персоналізації та точки продажу.

Shoplazza

Shoplazza

shoplazza.com

Shoplazza, відзначена нагородами платформа електронної комерції, надає простий конструктор веб-сайтів для компаній електронної комерції будь-яких форм і розмірів, щоб відкривати, продавати та керувати своїми онлайн-магазинами.

EasyStore

EasyStore

easystore.co

Бренди будь-якого розміру розвивають свій бізнес у магазинах і онлайн за допомогою EasyStore.

Fygaro

Fygaro

fygaro.com

Почніть продавати онлайн! Тисячі підприємств — від малих і середніх підприємств і підприємців до транснаціональних компаній — використовують Fygaro для продажу та керування своїм бізнесом онлайн.

Elastic Path

Elastic Path

elasticpath.com

Розкрийте силу складної комерції — без складної інтеграції чи тривалого впровадження. Elastic Path забезпечує швидкість і гнучкість комерційних команд, необхідні для вирішення найскладніших завдань сучасності.

WebSell

WebSell

websell.io

WebSell — це платформа електронної комерції, яка безпосередньо підключається до систем POS-термінів. Ми використовуємо дані в існуючих системах POR/ERP і використовуємо їх для роботи онлайн-магазинів. Інтеграція електронної комерції між системами магазинів і онлайн-магазинами — це те, що ми вміємо н...

Storeino

Storeino

storeino.com

Storeino — це спеціалізована платформа для інтернет-магазинів SAAS, за допомогою якої ви можете отримати максимальний досвід сьогодні з повною платформою опцій, від створення онлайн-магазину всього за кілька хвилин, із багатьма варіантами тем, додатків та інших послуг, до мобільного додатку для поку...

Shopblocks

Shopblocks

shopblocks.com

Shopblocks гарантує найшвидший час електронної комерції B2B, щоб отримати цінність на ринку. Наше прагнення до успіху клієнта, низька простота/без коду та уніфікована цілісність даних через систему StockPort™ надають вам партнера електронної комерції, відданого вашому успіху.

Edistera

Edistera

edistera.com

Edistera Commerce Cloud — це платформа електронної комерції B2B, яка допомагає виробникам, торговим маркам і дистриб’юторам розвивати свій оптовий бізнес, забезпечуючи безперебійну багатоканальну купівлю як особисто, так і онлайн для своїх роздрібних продавців, дилерів і оптових клієнтів.

Commerce Layer

Commerce Layer

commercelayer.io

Commerce Layer — це складний API електронної комерції, який підтримує будь-яку кількість місцевих і міжнародних ринків, може здійснювати транзакції на будь-якому інтерфейсі та значно полегшує розробникам налаштування власного досвіду оформлення замовлення.

Builderfly

Builderfly

builderfly.com

Почніть продавати онлайн і розвивайте свій бізнес за допомогою Builderfly - найкращої платформи електронної комерції. Builderfly допоможе вам будувати, продавати та розвивати свій бізнес. Зареєструйтесь сьогодні!

Zegashop

Zegashop

zegashop.com

Zegashop — це платформа електронної комерції, за допомогою якої ви зможете створити інтернет-магазин без знання коду. Інтернет-магазин сприяє брендуванню бізнесу та автоматизації продажів. Zegashop надає такі інструменти, як SEO, аналітика веб-сайтів, керування вмістом, дослідження ключових слів і д...

Turis

Turis

turis.app

Отримайте оптовий інтернет-магазин, який автоматизує обробку замовлень, щоб ви могли зосередитися на своєму бізнесі. Зручна вітрина магазину, керування роздрібною торгівлею, розширені прайс-листи, понад 4000 інтеграцій для автоматизації та оптимізації ваших оптових замовлень. Почніть оптимізацію вже...

Traede

Traede

traede.com

Traede керує всіма аспектами оптового процесу на єдиній платформі, включаючи керування продуктами, відстеження клієнтів, створення й обробку замовлень. Крім того, додаток для iPad дозволяє вашим торговим агентам продавати в дорозі, а приватний веб-магазин дозволяє роздрібним торговцям і дистриб’ютор...

Shopiroller

Shopiroller

shopiroller.com

Багатоканальна інфраструктура електронної комерції для малих і середніх підприємств і окремих осіб Sell Anywhere Shopiroller дає вам можливість легко продавати будь-де та будь-кому – в Інтернеті та по всьому світу. Платіжні рішення Приймайте кредитні картки та інші популярні способи оплати через пос...

Quick eSelling

Quick eSelling

quickeselling.com

Quick eSelling — це платформа електронної комерції на базі Saas, яка пропонує безкоштовне створення онлайн-магазинів електронної комерції. Це багатофункціональна платформа електронної комерції, яка пропонує високий рівень безпеки. Ви можете безкоштовно запустити свій веб-сайт і додаток електронної к...

Oode

Oode

oode.com

Oode — це комплексна платформа для управління бізнесом, яка допомагає постачальникам послуг керувати всім: від бронювань до платежів.

HeadQ

HeadQ

headq.io

HeadQ надає вашим клієнтам легкий досвід купівлі, коли вони налаштовують свій продукт, отримують цінову пропозицію та здійснюють перевірку прямо на вашому веб-сайті.

DG1

DG1

dg1.com

Базуючись на 20-річному досвіді розробки індивідуальних цифрових систем, ми створили систему All-In-One для стимулювання зростання МСП. DG1 пропонує корпоративні функції 6 вертикалей в єдиному середовищі та простий у використанні для будь-якого типу МСП. Веб-система з CMS, система електронної комерц...

Contentder

Contentder

contentder.com

Створюйте чудові веб-сайти, магазини електронної комерції, блоги та портали новин за допомогою безкоштовного конструктора веб-сайтів Contentder за допомогою інструментів перетягування та цифрового маркетингу.

29 Next

29 Next

29next.com

29 Далі — платформа електронної комерції для ефективного маркетингу DTC, яка дає брендам можливість швидко запускати нові продукти, оптимізувати маркетингові кампанії та керувати зростанням у масштабі. 29 Унікальні функції Next уможливлюють повністю користувацькі маркетингові шляхи, перевірки та авт...

SoTrusty

SoTrusty

sotrusty.com

SoTrusty — це платформа, на якій ви можете створити власний інтернет-магазин і керувати ним за лічені хвилини зі свого смартфона

Shopamine

Shopamine

shopamine.com

Shopamine — це рішення електронної комерції SaaS B2C + B2B, яке допомагає компаніям керувати каталогами, замовленнями, клієнтами, прайс-листами, користувачами, умовами оплати тощо. Shopamine дає вам змогу: ● створювати свій інвентар із кількох джерел і ефективно ним керувати з однієї платформи; ● на...

Oxatis

Oxatis

oxatis.com

Oxatis (www.actinic.co.uk) пропонує відзначені нагородами рішення електронної комерції SaaS для малого та середнього бізнесу, поєднуючи простоту використання, гнучкість і доступність. Підписка включає всі функції, оновлення та безкоштовну онлайн-технічну підтримку Великобританії. Також доступний ряд...

MarketTime

MarketTime

markettime.com

MarketTime допомагає торговим агентствам і брендам оптимізувати свій бізнес за допомогою надійної системи управління бек-офісами, потужних інструментів для підтримки продажів, комплексної звітності та аналітики, а також рішення для електронної комерції B2B з можливістю налаштування. За допомогою Mar...

Unizap

Unizap

unizap.ai

Unizap (раніше ndhgo) — це потужний конструктор веб-сайтів електронної комерції, призначений для виведення будь-якого бізнесу в Інтернет. Ваше комплексне рішення електронної комерції. Розумна інвентаризація, каталогізація, інтеграція доставки, маркетинг 360, платежі, аналітика та чудова підтримка кл...

Comecero

Comecero

comecero.com

Comecero створила команда, яка працює в галузі електронної комерції більше 15 років. За цей час ми працювали з десятками комерційних систем і тисячами компаній по всьому світу. На основі цього досвіду ми створили Comecero. Ми віримо, що рішення, яке пропонує Comecero, дозволить вам швидко розробляти...

Aasaan

Aasaan

aasaan.app

Aasaan — це платформа без коду, яка дає змогу малим і середнім підприємствам швидко й легко візуально створювати блискавичні сучасні покупки, використовуючи наш безголовий конструктор вітрин і торгову платформу, керовану API. Платформа зменшує ризики для продавців, надаючи наскрізну інфраструктуру з...

Aleran Software

Aleran Software

aleran.com

Збільшити дохід | Економія часу | Заощаджуйте гроші... і зробіть складні продажі простішими, швидшими та ефективнішими – через усі канали продажу. Від вашого веб-сайту до ваших власних команд продажів і ваших партнерів-дистриб’юторів, платформа прискорення продажів від Aleran надає вам елементи керу...

Acenda

Acenda

acenda.com

Acenda — це хмарна платформа електронної комерції, яка дає змогу виробникам, дистриб’юторам і вертикальним роздрібним торговцям створювати веб-магазин, підключати продукти до кількох каналів продажу, контролювати та синхронізувати запаси, керувати замовленнями та виконувати їх, отримувати доступ до ...

Siteglide

Siteglide

siteglide.com

Siteglide — це платформа цифрового досвіду (DXP), яка допомагає цифровим агенціям створювати та керувати першочерговим досвідом користувача, таким як онлайн-курси, торговельні майданчики, сайти членства та портали для клієнтів.

Shopaccino

Shopaccino

shopaccino.com

Зручна програмна платформа для електронної комерції з мобільним додатком. Продавці можуть створити свій веб-сайт і продавати продукти клієнтам B2C і B2B (обидва). API інтегровано з усіма основними платіжними шлюзами та транспортними компаніями. Наявність маркетингових інструментів, як-от: автоматичн...

Ecomchain

Ecomchain

ecomchain.com

eComchain — це хмарна платформа електронної комерції, розміщена на AWS. Її унікальною пропозицією є модель B2B2C, перша у своєму роді для виробників, дистриб’юторів/дилерів і кінцевих споживачів для різних вертикалей бізнесу. За допомогою eComchain виробник може зв’язатися з мережею дилерів і дистри...

ChannelSight

ChannelSight

channelsight.com

Провідна платформа аналізу електронної комерції для кожного продукту, кожної подорожі, кожного KPI. ChannelSight співпрацює з найуспішнішими світовими брендами роздрібної торгівлі, що дозволяє їм максимізувати свої онлайн-продажі. Наші продукти, які ви можете об’єднувати або використовувати як самос...

Twice Commerce

Twice Commerce

twicecommerce.com

Спосіб споживання людьми товарів змінюється. Володіння матеріальними благами не відіграє такої великої ролі в житті людей. Водночас все більше людей вирішують купувати вживані товари замість нових. Щоб задовольнити цей новий попит, продавцям потрібне програмне забезпечення, оптимізоване для циклічно...

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