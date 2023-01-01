Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «TaxJar» у WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Дотримання податкового законодавства для сучасної торгівлі. TaxJar переосмислює те, як компанії керують дотриманням податкового законодавства з продажу. Наша хмарна платформа автоматизує весь життєвий цикл податку з продажів у всіх ваших каналах продажів — від обчислень і відстеження зв’язків до звітності та подання. Завдяки інноваційним технологіям і відзначеній нагородами підтримці ми спрощуємо дотримання податкового законодавства з продажу, щоб ви могли легко розвиватися.

Вебсайт: taxjar.com

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