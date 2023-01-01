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BrightMove

BrightMove

brightmove.com

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Найбільш інноваційна система відстеження кандидатів, створена з урахуванням досвіду рекрутера та кандидата. BrightMove — це світовий лідер інновацій у галузі програмного забезпечення для рекрутингу, що отримав нагороди, у хмарі.

Вебсайт: brightmove.com

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