Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «AdCritter» у WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

AdCritter — це самообслуговувана рекламна платформа для малих підприємств і агентств, які їх обслуговують. Користувачі можуть легко створювати та керувати рекламними кампаніями на потоковому телебаченні та цифрових білбордах.

Вебсайт: adcritter.com

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