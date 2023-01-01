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Sales Cookie

Sales Cookie

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Вебсайт: salescookie.com

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Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Sales Cookie — це просте у використанні хмарне рішення для керування всіма аспектами вашої комісійної програми — від реєстрації учасників до розробки плану заохочення та персональних інформаційних панелей. Sales Cookie надають можливості, наявні в корпоративних рішеннях, за зручними для малого та середнього бізнесу цінами та зручностями для користувачів. Від розробки плану заохочення до мультивалютної підтримки чи реєстрації користувачів, ви знайдете всі необхідні функції та гнучкість.

Вебсайт: salescookie.com

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «Sales Cookie». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.

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