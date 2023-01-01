Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «Sales Cookie» у WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Sales Cookie — це просте у використанні хмарне рішення для керування всіма аспектами вашої комісійної програми — від реєстрації учасників до розробки плану заохочення та персональних інформаційних панелей. Sales Cookie надають можливості, наявні в корпоративних рішеннях, за зручними для малого та середнього бізнесу цінами та зручностями для користувачів. Від розробки плану заохочення до мультивалютної підтримки чи реєстрації користувачів, ви знайдете всі необхідні функції та гнучкість.

Вебсайт: salescookie.com

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