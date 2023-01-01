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Альтернативи - Sales Cookie

Hubspot

Hubspot

hubspot.com

HubSpot пропонує повну платформу маркетингу, продажів, обслуговування клієнтів і програмне забезпечення CRM, а також методологію, ресурси та підтримку, щоб допомогти підприємствам розвиватися краще. Почніть роботу з безкоштовними інструментами та оновлюйте їх у міру зростання.

Salesforce

Salesforce

salesforce.com

Salesforce.com, вкл. — це американська компанія, яка розробляє хмарне програмне забезпечення зі штаб-квартирою в Сан-Франциско, Каліфорнія. Він надає (CRM) послуги з управління взаємовідносинами з клієнтами, а також продає додатковий набір корпоративних програм, орієнтованих на обслуговування клієнт...

Zoho CRM

Zoho CRM

zoho.com

Керуйте своїм бізнесом за допомогою набору онлайн-інструментів підвищення продуктивності та додатків SaaS від Zoho. Нам довіряють понад 50 мільйонів користувачів у всьому світі. Спробуйте наш план Forever Free!

Pipedrive

Pipedrive

pipedrive.com

Pipedrive — це простий у використанні CRM-інструмент №1, який оцінили користувачі. Отримайте більше кваліфікованих потенційних клієнтів і розвивайте свій бізнес. Підпишіться на 14-денну безкоштовну пробну версію.

KOHO

KOHO

koho.ca

Найкращий спосіб отримати миттєве повернення грошей. Отримуйте 0,5% готівки від усіх покупок і до 10% готівки, коли ви робите покупки онлайн або в магазині з нашими партнерами.

LeadSquared

LeadSquared

leadsquared.com

Повне програмне забезпечення автоматизації маркетингу та CRM для компаній. Організуйте захоплення потенційних клієнтів, керування ними, управління продажами та аналітику на одній платформі.

Outreach

Outreach

outreach.io

Платформа Outreach Sales Engagement Platform допомагає ефективно та результативно залучати потенційних клієнтів, щоб збільшити обсяги продажів і укласти більше угод. Замовте демонстрацію сьогодні.

Bigin

Bigin

bigin.com

Bigin — це легка CRM, створена виключно для малого бізнесу. Він оснащений простим у користуванні інтерфейсом, який спрощує керування конвеєрами, додавання приміток, оновлення записів і планування подальших дій і допомагає зосередитися на найважливішому – укладенні більшої кількості угод.

Apollo.io

Apollo.io

apollo.io

Apollo — це платформа взаємодії з даними, яка вбудовує інтелектуальні дані у ваші робочі процеси, щоб допомогти вам виконувати, аналізувати та покращувати свою стратегію зростання.

Zoho CRM Plus

Zoho CRM Plus

zoho.com

Zoho CRM Plus — це уніфікована платформа CX, яка дозволяє вашим відділам продажів, маркетингу та підтримки працювати як одне ціле в єдиному інтерфейсі.

Freshsales

Freshsales

freshworks.com

Збільште свій дохід за допомогою продажів, орієнтованих на контекст Персоналізуйте взаємодію, скоротіть свій цикл продажів і розвивайте свій бізнес за допомогою Freshsales Багатофункціональний набір продуктів для компаній будь-якого розміру. Оновлення хмарного програмного забезпечення сподобається...

Salesloft

Salesloft

salesloft.com

SalesLoft — це платформа №1 для залучення продажів, яка допомагає продавцям B2B швидше погоджуватися. Ми інтегруємося з найкращими сучасними CRM, перетворюючи ваші дані на долари.

Zendesk Sell

Zendesk Sell

zendesk.com

Zendesk Sell — це програмний інструмент CRM для продажів, який покращує продуктивність, процеси та видимість конвеєрів для відділів продажів. Усуньте тертя та продайте більше.

OnePage CRM

OnePage CRM

onepagecrm.com

Унікальне програмне забезпечення CRM, яке допомагає малому бізнесу зосередитися на збільшенні продажів. На основі GTD & Sales принципів, наш інструмент продажів включає в себе управління контактами та хід.

Showpad

Showpad

showpad.com

Платформа підтримки продажів Showpad об’єднує провідне програмне забезпечення для навчання та інструктажу з інноваційними рішеннями для контенту, що сприяє збільшенню продажів.

Chorus.ai

Chorus.ai

chorus.ai

Враховуйте кожну взаємодію. Штучний інтелект Conversation Intelligence від Chorus додає силу вашої історії до кожної розмови.

Nutshell

Nutshell

nutshell.com

Nutshell — це зручна CRM для автоматизації продажів, яка допомагає торговим представникам вигравати більше угод завдяки швидкому впровадженню, потужним звітам і 100% безкоштовною підтримкою.

Salesflare

Salesflare

salesflare.com

Спробуйте Salesflare, просту CRM №1 для малого бізнесу, що продає B2B. Інтеграція з Google і Outlook. Будьте повністю мобільними. Автоматизуйте свою CRM на основі наявних даних.

FreeAgent CRM

FreeAgent CRM

freeagentcrm.com

Працювати краще. Ми допомагаємо командам зібрати все в одному місці, співпрацювати більше, щоб зробити більше, а також відстежувати й покращувати продуктивність.

Allego

Allego

allego.com

Лідер ринку рішень для віртуального навчання та підтримки. Перетворіть свою організацію за допомогою мобільної платформи, створеної для сучасних розподілених команд.

Anaplan

Anaplan

anaplan.com

Anaplan — це американська компанія з розробки програмного забезпечення для планування, штаб-квартира якої розташована в Сан-Франциско, Каліфорнія. Anaplan продає підписки на хмарне програмне забезпечення для бізнес-планування та надає дані для прийняття рішень.

People.ai

People.ai

people.ai

People.ai автоматизує введення даних вручну, підвищує продуктивність продажів і надає практичні дані для всіх ваших інструментів керування.

Klenty

Klenty

klenty.com

Платформа для залучення продажів, яка отримує більше відповідей і замовляє зустрічі. Використовуйте Klenty для реалізації багатоканальних продажів. Надсилайте персоналізовані електронні листи та автоматизуйте подальші дії в масштабі за допомогою дзвінків і завдань LinkedIn.

Groove

Groove

groove.co

Відчуйте силу продажів без тертя. Усуньте перешкоди в процесі продажів і отримайте більше прибутку за допомогою найвищої оцінки платформи для залучення продажів для Salesforce.

Pipeliner CRM

Pipeliner CRM

pipelinersales.com

Найкраща CRM, все про продажі! Інструмент для стимулювання продажів, проста, виграшна формула. Зосередьтеся на управлінні процесом продажів і аналітиці, щоб максимізувати дохід.

Salesmate

Salesmate

salesmate.io

Збільште свій дохід і зв’язки. Salesmate пропонує простий, індивідуальний і продуктивний досвід для вашої команди продажів і клієнтів.

Compass

Compass

getcompass.ai

Автоматизуйте свої програми стимулювання. Прискорюйте продажі за допомогою нашого програмного забезпечення гейміфікації без проблем із виплатами.

Spiff

Spiff

spiff.com

Spiff або spiv на сленгу означає негайний бонус за продаж. Як правило, spiffs оплачуються виробником або роботодавцем безпосередньо продавцю за продаж певного продукту. Іноді його подають як SPIF або SPIFF із вигаданими словами, які відповідають буквам, але це не походження (див. нижче).

Workbooks

Workbooks

workbooks.com

Досягніть успіху в бізнесі за допомогою Workbooks CRM – доступного, багатофункціонального CRM-рішення, яке дозволяє компаніям залучати, конвертувати та утримувати клієнтів.

Cloudapps

Cloudapps

cloudapps.com

CloudApps Revenue Intelligence перетворює вашу CRM на механізм повного доходу. Ми є партнером Salesforce AppExchange. Наші співзасновники допомогли створити Salesforce. Ми розробили платформу аналізу доходів, яка використовує найсучасніші можливості глибокого навчання ШІ, щоб вивести ваші інвестиції...

Kixie

Kixie

kixie.com

Наднадійні, легко автоматизовані дзвінки та текстові повідомлення для відділів продажів, які працюють із провідними системами CRM, такими як HubSpot, Salesforce, Pipedrive тощо.

Jedox

Jedox

jedox.com

Планування вашого бізнесу з кращою інформацією та рішеннями. Прискорення планування, прогнозування та звітування за допомогою автоматизації та прогнозної аналітики в одному єдиному рішенні. Jedox надає вам гнучку платформу для управління продуктивністю підприємства. Автоматизуйте повторювані завдан...

Brainshark

Brainshark

brainshark.com

Brainshark — це приватна технологічна компанія, розташована в Волтемі, штат Массачусетс, яка надає платформу для продажу та набір продуктів.

Leaderboarded

Leaderboarded

leaderboarded.com

Створіть власну таблицю лідерів онлайн! Простий інструмент для мотивації команди. Простий у використанні - чудовий у представленні балів. Виберіть Leaderborded

Goals.com

Goals.com

goals.com

Goals.com — це просте й легке рішення для управління ефективністю продажів і командного виробництва. Базуючись на передумові, що зайняті лідери продажів і зайняті команди продажів потребують швидкого й точного уявлення про основні показники та інструменти, щоб сприяти збільшенню продажів, Goals.com ...

SalesHood

SalesHood

saleshood.com

Спеціальне рішення SalesHood для підтримки продажів відтворює найкращих виконавців у масштабі, прискорюючи прориви продуктивності продажів у готовності, ефективності та виконанні. Тримайте ваші команди доходів у синхронізації за допомогою інтерактивного навчання та адаптації. Відтворюйте виграшні ро...

GrowthHero

GrowthHero

growthhero.io

GrowthHero — це потужне програмне забезпечення для афілійованих, впливових і реферальних маркетингових програм, все в одному. Починаючи лише з 49 доларів за годину дня, GrowthHero масштабується разом з вами! Повністю гнучкі інструменти для вашого успіху: - Портал для партнерів із білим міткою, повні...

SalesRabbit

SalesRabbit

salesrabbit.com

Провідна платформа продажів на місцях тепер із гейміфікацією Гейміфікація — це революційний набір інструментів, який перетворює дані на значно покращену продуктивність представників, підвищуючи здатність вашої команди продажів до успіху на цілих 107%. Відчуйте це зараз, ексклюзивно на платформі Sal...

Traq.ai

Traq.ai

traq.ai

У світі, де покупці поінформовані більше, ніж будь-коли, виграти більше угод — це не стільки виконання сценарію, скільки розуміння пріоритетів і проблемних моментів вашого потенційного клієнта. Завдяки запису дзвінків, транскрипції та аналізу штучного інтелекту платформа розмов Traq.ai витягує з кож...

QCommission

QCommission

qcommission.com

QCommission — це потужне, гнучке програмне забезпечення для комісії з продажу. Він точно розраховує винагороду вашим продавцям і зменшує кількість помилок, пов’язаних із електронними таблицями та ручними методами. Це дозволяє розраховувати комісійні, як тільки період комісії закінчився, і економить ...

Qobra

Qobra

qobra.co

«Незалежно від того, чи є ви генеральним директором чи віце-президентом із продажів, план компенсації продажів є, мабуть, найпотужнішим інструментом, який у вас є для формування стратегії продажів». Марк Роберг, віце-президент із продажу в Hubspot. Qobra дозволяє вам автоматизувати розрахунок, обмін...

Pathlight

Pathlight

pathlight.com

Скористайтеся потужністю Generative AI. Аналізуйте розмови з клієнтами та роботу команди, щоб виявити приховану інформацію, використати можливості та зменшити ризики.

Plecto

Plecto

plecto.com

Підвищення продуктивності вашої команди починається тут. Plecto — це єдина повноцінна платформа підвищення ефективності бізнесу, яка поєднує візуалізацію ключових показників ефективності в реальному часі, гейміфікацію та інструменти навчання в одному потужному рішенні.

Goodmeetings

Goodmeetings

goodmeetings.ai

Goodmeetings — це перша відеоплатформа з підтримкою штучного інтелекту та аналітики, створена виключно для дистанційних продажів. Крім традиційних відеозустрічей для відділів продажів, він автоматизує робочі процеси продажів для підвищення продуктивності та використовує штучний інтелект для надання ...

CaptivateIQ

CaptivateIQ

captivateiq.com

CaptivateIQ — це програмне забезпечення №1 у рейтингу комісії з продажу, призначене для об’єднання команд. Ми надаємо командам змогу керувати комісійними з більшою точністю та прозорістю.

Dear Lucy

Dear Lucy

dearlucy.co

Dear Lucy's — це рішення №1 з найнаочнішої інформації про продажі, яке допомагає компаніям пришвидшити зростання. Шановна Люсі сприяє зосередженості, обґрунтованим рішенням і своєчасним діям між командами продажів, керівництвом і радою директорів – і налаштовує ваші команди на виконання квоти. Dear ...

DataBased

DataBased

databased.com

База даних дозволяє керівникам швидко визначити, де їхнім командам потрібен коучинг, не витрачаючи години на перегляд звітів CRM. Візуально аналізуючи дані CRM щодо щоденних продажів, навичок і результатів, DataBased допомагає торговим організаціям методично досягати цільових показників доходу, вияв...

Skwill

Skwill

skwill.ai

Провідна в галузі технологія Skwill допомагає лідерам і менеджерам підвищити продуктивність команди, прискорити продажі та підвищити стійкість і добробут. Skwill Diagnostics дозволяє швидко й точно визначити «Чому» за індивідуальною та командною продуктивністю та вжити заходів.

Alysio

Alysio

alysio.ai

Alysio — це платформа управління ефективністю, створена для відділів продажів і GTM, яка надає вам інструменти для проактивного відстеження KPI, визнання досконалості та покращення управлінського нагляду за окремими представниками. Платформа сприяє змаганням, орієнтованим на результативність, дає ме...

Demoleap

Demoleap

demoleap.com

Відчуйте силу керованих продажів у реальному часі та доведіть свою команду до успіху 🚀 Посібники з продажів у реальному часі Demoleap зміцнюють виграшну поведінку та усувають вплив когнітивного вигорання на ефективність вашого продавця. Наше п’ятизіркове рішення поєднує в собі продукт і словесні пі...

OneUp Sales

OneUp Sales

oneupsales.co.uk

Рішення для управління ефективністю продажів для зростаючих команд продажів. Автоматично збираючи дані в режимі реального часу з ваших ключових систем (CRM, VOIP тощо), OneUp надає відділам продажів і менеджерам чітку інформацію, автоматизовані звіти, таблиці лідерів і конкурси. Платформа забезпечує...

SalesScreen

SalesScreen

salesscreen.com

SalesScreen — це найсучасніша платформа для підвищення ефективності продажів, яка використовує гейміфікацію та візуалізацію, щоб надати командам продажів змогу повністю розкрити свій потенціал. Наша місія полягає в тому, щоб допомогти нашим клієнтам покращити ефективність продажів і створити щасливі...

Spinify

Spinify

spinify.com

Spinify, визнана платформою №1 для ігор продажів, виділяється як єдина платформа у своїй лізі, яка інтегрує передовий штучний інтелект, революціонізуючи ефективність і продуктивність команди продажів. Spinify відомий своєю прозорою, чіткою та гнучкою ціною, щоб підтримувати ваш бізнес на будь-якому ...

Bloobirds

Bloobirds

bloobirds.com

Bloobirds — додаток №1 Salesforce для підвищення продуктивності продажів. Bloobirds перетворює ваш Salesforce на дивовижне програмне забезпечення для вашої команди продажів за три хвилини. Завдяки повній інтеграції дозвону, електронної пошти та LinkedIn Bloobirds пропонує повний набір інструментів п...

VanillaSoft

VanillaSoft

vanillasoft.com

VanillaSoft, найуспішніша платформа для залучення продажів у галузі, допомагає командам із розвитку продажів залучати понад 15 000 000 контактів щомісяця. Використовується автономно або в поєднанні з існуючими традиційними системами CRM, VanillaSoft дає торговим представникам змогу реагувати на нові...

MeetRecord

MeetRecord

meetrecord.com

MeetRecord допомагає командам продажів отримати детальну інформацію про розмови з клієнтами, щоб прискорити перебіг угод і автоматизувати навчання. Знайдіть закономірності для прискорення потоку угод. Оцініть індивідуальні дзвінки з продажу або проаналізуйте розмови між командами, щоб виявити законо...

Fullcast

Fullcast

fullcast.com

Fullcast — це єдина платформа планування для виходу на ринок (GTM), яка бездоганно поєднує вашу діяльність з планування GTM із тактичними операціями з продажу. Це дозволяє вам постійно оновлювати свою стратегію та миттєво впроваджувати зміни. Компанії, які планують за допомогою Fullcast: -> Плануйте...

Weflow

Weflow

getweflow.com

Weflow – це платформа для прогнозування ефективності продажів. Команди з продажу використовують Weflow для підвищення ефективності продажів, дотримання процесів і точності прогнозів. - Заощаджуйте кількість повторень 4 години на тиждень завдяки швидшому оновленню Salesforce - Завчасно виявляйте ризи...

Raydiant

Raydiant

raydiant.com

Наше апаратне забезпечення Plug and Play та хмарний інтуїтивно зрозумілий корпоративний інтерфейс платформи (з ринком із понад 100 додатків) можна отримати з будь-якого місця за допомогою безпечного програмного забезпечення, яке може похвалитися 99,9% безвідмовної роботи та захистом від ризиків кібе...

Skynamo

Skynamo

skynamo.com

Skynamo — це універсальна платформа продажів на місцях для виробників, оптовиків і дистриб’юторів. Нам подобається думати про це як про комплексне рішення для управління продажами на місцях, управління взаємовідносинами з клієнтами та збору замовлень в одному. Skynamo дозволяє вашим відділам продажі...

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