WebCatalog

Rollbar

Rollbar

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Вебсайт: rollbar.com

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «Rollbar» у WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Rollbar надає розробникам інструменти відстеження помилок і налагодження в реальному часі. Підтримуються JavaScript, PHP, Ruby, Python, Node.js, Android, iOS, Apex та інші мови.

Вебсайт: rollbar.com

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