Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «regex101» у WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Тестер регулярних виразів із підсвічуванням синтаксису, поясненнями, шпаргалками для PHP/PCRE, Python, GO, JavaScript, Java. Містить тест і бібліотеку регулярних виразів.

Вебсайт: regex101.com

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