Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «Winnie» у WebCatalog Desktop для Mac, Windows, Linux.

Знайдіть постачальників послуг з догляду за дітьми, включаючи дитячі та дошкільні установи. Вінні надає детальну інформацію про груповий догляд за дітьми, включаючи відгуки батьків і інформацію про вартість.

Вебсайт: winnie.com

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «Winnie». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.