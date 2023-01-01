Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «Procare» у WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

№ 1 у програмному забезпеченні для догляду за дітьми Легко керуйте кожною частиною вашого бізнесу з догляду за дітьми, дозволивши Procare організовувати сімейну інформацію, відстежувати відвідуваність, автоматизувати збір плати за навчання та робити більше для вас! У Procare є рішення, яке підходить для вашого центру чи програми, щоб ви могли зосередитися на найважливішому – на дітях, якими ви опікуєтеся.

Вебсайт: procaresoftware.com

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