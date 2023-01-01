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brightwheel

brightwheel

mybrightwheel.com

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Brightwheel — це програмне рішення №1 для дошкільних установ, закладів догляду за дітьми, таборів і позашкільних програм. Brightwheel — це єдина програма, яка об’єднує все, що вам потрібно: вхід/вихід, обмін повідомленнями, оцінювання знань, щоденні звіти, фотографії, відео, календарі, планування, відвідування, онлайн-оплата рахунків для батьків та багато іншого. Brightwheel дозволяє керувати своїм центром, оптимізувати робочі процеси та взаємодіяти з батьками, щоб ви могли заощадити час і гроші, полегшити життя своїм співробітникам і підвищити задоволеність батьків. Приєднуйтесь до десятків тисяч дошкільних установ, центрів догляду за дітьми та дитячих програм по всьому світу, які закохалися в brightwheel!

Вебсайт: mybrightwheel.com

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