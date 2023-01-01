Розвивайте золоті звички, розкривайте свій потенціал. З Habitify зосередьтеся на тому, що дійсно важливо. Створіть найкращу версію себе, освоївши свої звички. Формування звички в основних етапах: виберіть звичку, не забувайте її робити та відстежуйте свій розвиток.

Вебсайт: habitify.me

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