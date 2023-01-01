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DailyState

DailyState

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Вебсайт: dailystate.me

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Додаток для ведення журналу, щоб перетворити писання на цілі, а цілі на зміни. Відстежуйте статистику, вдосконалюйтеся, формуйте звички та досягайте цілей, просто пишучи про це.

Вебсайт: dailystate.me

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «DailyState». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.

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