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Finhabits

Finhabits

finhabits.com

Користуватися вебзастосунком

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Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Закріпляйте вебзастосунки у рядку меню (області сповіщень) для швидкого доступу за комбінаціями клавіш.

Можна встановити застосунок як поштовий клієнт за замовчуванням, впорядковувати вікна, керувати сповіщеннями й не лише!

Використовуйте паролі або Touch ID для блокування застосунків, коли ви не за комп'ютером.

Блокуйте рекламу, закрийте трекерам доступ до ваших персональних даних і пришвидшуйте роботу вебсайтів.

Розумно інвестуйте, отримайте медичну страховку, вибудуйте розумні звички тощо! У Finhabits ми вважаємо, що фінансові послуги мають бути більш інклюзивними. Наш додаток дозволяє вам інвестувати у своє майбутнє, підписатися на доступні плани медичного страхування та навчитися розумних фінансових звичок. Приєднуйтесь до нашої спільноти та освоїте свої грошові звички!

Вебсайт: finhabits.com

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