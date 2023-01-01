Формуйте звички, досягайте цілей. Conjure — це платформа для керування звичками, часом, досягненнями та поведінкою за допомогою даних і автоматизації, щоб допомогти вам бути тим, ким ви хочете бути.

Вебсайт: conjure.so

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «Conjure». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.