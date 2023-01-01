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ProPublica

ProPublica

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Вебсайт: propublica.org

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ProPublica – це незалежна некомерційна редакція новин, яка проводить журналістські розслідування в суспільних інтересах.

Вебсайт: propublica.org

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